Nachwuchs : Französischer Zoo freut sich über Elefantenbaby Jack

Noch ist der Zoo Pal nordwestlich von Lyon geschlossen. Doch schon Anfang Juni können Besucher den kleinen Dickhäuter besuchen.

Saint-Pourçain-sur-Besbre | „Bienvenue à Jack!“ („Willkommen Jack!“): Der französische Zoo und Vergnügungspark Pal nordwestlich von Lyon freut sich über ein Elefantenbaby. Das Mitte Mai geborene Jungtier wiege 129,5 Kilo und messe 89 Zentimeter, teilte der Park in Saint-Pourçain-sur-Besbre im Département Allier mit. Der Zoo soll am 9. Juni wiedereröffnet werden. In Frankre...

