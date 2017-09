Ausstellung : Französische Salonmalerei in München

vergrößern 1 von 4 Foto: Matthias Balk 1 von 4







von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 14:04 Uhr

Höfische Kunst des 19. Jahrhunderts aus Frankreich ist vom 22. September an in der Münchner Kunsthalle zu sehen. «Gut. Wahr. Schön» zeige Meisterwerke aus den Beständen des Musée d'Orsay, heißt es in einer Mitteilung der Kunsthalle.

Die rund 100 Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und kunsthandwerklichen Objekte stammen von Künstlern, die im «Salon de Paris» ausstellten.

Die jährliche Schau war im 19. Jahrhundert ein großes Ereignis für die Pariser Gesellschaft und galt als wichtigste Ausstellungen des internationalen Kunstbetriebs. Heute ist der Ruhm vieler Salon-Künstler verblasst. Das Interesse der Kunstgeschichte richtete sich vielmehr auf Avantgardebewegungen wie den Impressionismus.

Bis zum 28. Januar 2018 bietet die Kunsthalle nun die Gelegenheit, die Werke genauer zu studieren, von denen viele noch nie in Deutschland zu sehen waren.

