Wechsel an der Spitze : Florian Illies wird neuer Verleger bei Rowohlt

Er schrieb Bestseller wie «Generation Golf» und «1913», leitete Feuilletons und ein Auktionshaus: Jetzt soll Florian Illies den Rowohlt Verlag in die Zukunft führen.

von dpa

29. August 2018, 14:20 Uhr

Überraschende Personalie an der Spitze des traditionsreichen Rowohlt Verlags: Der erfolgreiche Autor Florian Illies (47, «Generation Golf», «1913») wird zum 1. Januar 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer. Er folgt auf Barbara Laugwitz, die den Verlag seit 2014 leitete, teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Mittwoch in Hamburg mit.

Gemeinsam mit Peter Kraus vom Cleff, Kaufmännischer Geschäftsführer, und Jürgen Welte, Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer, werde er den Traditionsverlag leiten und programmatisch weiterentwickeln.

«Florian Illies ist ein seltener Glücksfall für Rowohlt. Er kennt die Buchbranche aus der Sicht des Autors ebenso wie als umfassend interessierter Journalist», sagte Joerg Pfuhl, Vorstandsvorsitzender der Holtzbrinck Buchverlage.

Illies wurde bekannt durch seine Bestseller «Generation Golf» (2000) und «1913» (2012). Er war unter anderem Leiter des Feuilletons der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» und der «Zeit», wo er seit 2017 Mitglied des Herausgeberrates ist. Zuletzt war er Geschäftsführer und Leiter des Auktionshauses Grisebach in Berlin.

«Die Bücher des Rowohlt Verlages, seine Autorinnen und Autoren, begleiten mich intensiv seit meiner Jugend», sagte Illies. «Ich empfinde es deshalb als Ehre und Freude, künftig für sie - gemeinsam mit allen Menschen, die bei Rowohlt arbeiten - da sein zu dürfen. Und den Verlag in die Zukunft zu führen.» Die Zukunft der Buchbranche sieht er optimistisch: «Man muss das Buch nicht schützen, es ist vital und geheimnisvoll und unzerstörbar. Aber es muss seinen Platz behaupten, muss es schaffen, attraktiver zu sein als der Blick zum Handy, ein Gegengift quasi», sagte er «Spiegel Online».

Pfuhl dankte Barbara Laugwitz für ihr unermüdliches Engagement. «Unterschiedliche Vorstellungen über den weiteren Weg haben uns am Ende zu dem Schritt einer Veränderung in der verlegerischen Leitung bewogen», sagte Pfuhl.

Im Rowohlt Verlag erscheinen die Bücher von Autoren wie Daniel Kehlmann, Martin Walser, Eckart von Hirschhausen und Jojo Moyes. Anfang des Jahres wird der Verlag von Reinbek nach Hamburg ziehen. Zum Geschäftsbereich der Holtzbrinck Buchverlage gehören u.a. die Verlage Droemer Knaur, S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch, der Audioverlag Argon, das Serviceunternehmen HGV und die aboutbooks GmbH.