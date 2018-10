Abschied : Finnischer Autor Arto Paasilinna gestorben

Dieser Autor hatte Humor. Jetzt ist der Finne Arto Paasilinna gestorben.

von dpa

16. Oktober 2018, 14:25 Uhr

Der finnische Schriftsteller Arto Paasilinna ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilte sein finnischer Verlag WSOY am Dienstag mit. Paasilinna sei am Montagmorgen in einem Pflegeheim in Espoo verstorben.

Der Autor von «Der wunderbare Massenselbstmord» und «Im Jenseits ist die Hölle los» hat nach Angaben des Verlages rund 35 Romane und andere Werke veröffentlicht, von denen einige verfilmt wurden. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Für seine skurril-humorvollen Bücher wurde er mit internationalen Literaturpreisen ausgezeichnet.