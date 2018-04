Auftakt in Hamburg : Felix Jaehn startet Tour mit «I»

Er war der erste deutsche Künstler, der es - nach dem Duo Milli Vanilli Ende der 1980er Jahre - wieder an die Spitze der US-Charts geschafft hatte: DJ und Musikproduzent Felix Jaehn eroberte mit «Cheerleader» seine Fans. Jetzt tourt er mit «I».

von dpa

05. April 2018, 04:00 Uhr

Sein von den Fans lange erwartetes Album hat Felix Jaehn vor wenigen Wochen veröffentlicht - jetzt geht der DJ und Musikproduzent damit auf Tour.

Der gebürtige Hamburger, der in Mecklenburg-Vorpommern aufwuchs, gibt das erste Konzert mit «I» am Donnerstagabend in der Hansestadt. Nach dem Auftakt in Hamburg gehören Offenbach (6.4.), München (7.4.) und Köln (8.4.) zu den weiteren Stationen.

Jaehn war der erste deutsche Künstler, der es - nach dem Pop-Duo Milli Vanilli Ende der 80er - wieder an die Spitze der US-Charts geschafft hatte. Mit seinem 2014 veröffentlichten «Cheerleader»-Remix war ihm auch dort ein Nummer-1-Hit gelungen.