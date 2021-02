„Farchanter Maschkeraweg“ : Fasching im Fenster: Corona-Alternative zum Maschkera-Gehen

Im ganzen Land heißt es in diesem Jahr für Hexen und Narren Zuhause bleiben - auch für die „Maschkera“ in Oberbayern. Die „Fosenocht“ in Farchant fällt aber nicht komplett aus.

Garmisch-Partenkirchen | Zuhause bleiben heißt es auch für Hexen, Gnome, Schellenrührer und andere Faschingsgestalten - und so grüßen im oberbayerischen Farchant Figuren mit historischen Masken aus den Fenstern. Entlang des „Farchanter Maschkerawegs“ sind die Larven ausgeste...

