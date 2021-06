Sachbuch : Europas Burgen – ein spektakulärer fotografischer Überblick

Eher kein Fachbuch für Architekturgeschichte: Der französische Fotograf Frederic Chaubin erzählt vielmehr mit dem Zauber seiner Bilder vom Schicksal der Burgen in Europa.

Berlin | Sie sind die steinernen Zeugen einer vergangenen Zeit: Burgen. Über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten, in etwa zwischen den Jahren 1000 und 1500 entstanden praktisch in ganz West- und Südeuropa, aber auch in großen Teilen Mitteleuropas bis hin zum Kaukasus große steinerne Gebäude, in denen sich die regionalen Herrscher unter Ausnutzung der natü...

