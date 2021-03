Testlauf : Erstes Großkonzert in Barcelona mit 5000 Fans

Endlich mal wieder auf ein Konzert gehen, mit tausenden anderer Fans. Dieser Traum ist in Barcelona bei einem Event unter strengen Hygienebedingungen wahr geworden.

Barcelona | Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Barcelona am Samstagabend wieder ein großes Popkonzert mit 5000 Zuschauern gegeben. Der Auftritt der Indie Popband Love of Lesbians in der für bis zu 24 000 Gäste ausgelegten Mehrzweckhalle „Palau de Sant Jordi“ hatte Pilotcharakter und war offiziell genehmigt. Es ging darum zu testen, ob solche Gr...

