Tiere im Zoo : Eistorte zum Geburtstag: Panda-Mama Meng Meng wird acht

Berlin | Für Berlins Panda-Dame Meng Meng gab es am Samstag eine sommerliche Erfrischung: Zum achten Geburtstag servierte ihr der Berliner Zoo eine große Frucht- und Gemüse-Eistorte samt einer gefrorenen „8“ an der Spitze. Meng Meng teilte die Leckerei großzügig mit ihren beiden Jungen Pit und Paule, die inzwischen fast so groß sind wie sie selbst. Das zeig...

