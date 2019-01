Texte, Listen, Grafiken : Eine Spinne namens David Bowie

«Merkwürdiges aus der Welt der Wissenschaft» heißt das Buch im Untertitel. Es gibt darin überraschende Erkenntnisse.

von dpa

22. Januar 2019, 17:35 Uhr

Welches Tier tötet die meisten Menschen? Es ist keineswegs der gefürchtete weiße Hai. Auf sein Konto gehen im Jahr «nur» zehn Tote. Das gefährlichste Tier ist vielmehr eines der kleinsten: die Mücke.

Über 700.000 Menschen sterben jährlich infolge von Mückenstichen an Malaria, Gelbfieber und anderen tödlichen Infektionskrankheiten. Der handliche Sammelband «Science to go» hat noch viele andere überraschende Erkenntnisse aus der Welt der Wissenschaft in Texten, Listen und Grafiken zusammengestellt. Die Bandbreite geht von diversen Wetterrekorden über Informationen zu den bedrohlichsten Asteroiden bis zur «unsterblichen Qualle» und der ersten Blume im Weltraum.

Sehr schön ist auch die Liste von Arten, die nach berühmten Persönlichkeiten benannt wurden. Oder wussten Sie, dass ein Schwammkugelkäfer den Namen George W. Bushs trägt (Agathidium bushi) und eine Spinne den von David Bowie (Heteropoda davidbowie)?

- Mathieu Vidard: Science to go. Merkwürdiges aus der Welt der Wissenschaft, dtv München, 320 Seiten, 17,00 Euro, ISBN 978-3-423-28974-0.