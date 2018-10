Weihnachtsfilme 2018 im TV : Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – alle Sendetermine

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Seit über 40 Jahren verzaubert der Defa-Film die Zuschauer. Hier finden Sie alle Sendetermine 2018:

von Corinna Berghahn

22. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Osnabrück | Im November 1973 Jahren lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zum ersten Mal im Kino; zwei Jahr später folgte am zweiten Weihnachtstag die erste Fernsehausstrahlung in Westdeutschland. Seitdem gehört das Märchen zum Festtags-TV wie „Der 90. Geburtstag – Dinner for one“ zum deutschen Silvester-Programm.



Nun stehen die ersten Sendetermine für 2018 fest (der Artikel wird natürlich ergänzt):

Kika: Sonntag, 2. Dezember 2018, um 12 Uhr

BR: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 9 Uhr

MDR: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 16.10 Uhr

Die weiteren Termine, an denen das rebellische Aschenbrödel und ihr etwas töffeliger Prinz im Fernsehen zu sehen waren, ergänzen wir hier. Zur Erinnerung: Allein 2017 lief der Film innerhalb von vier Tagen ganze 13 Mal:

WDR: Samstag, den 23.12.2017 um 23.15 Uhr

ARD: Sonntag, den 24.12.2017 um 12.05 Uhr

WDR: Sonntag, den 24.12.2017 um 13.35 Uhr

NDR: Sonntag, den 24.12.2017 um 15.05 Uhr

SWR: Sonntag, den 24.12.2017 um 16.40 Uhr

rbb: Sonntag, den 24.12.2017 um 20.15 Uhr

ONE: Sonntag, den 24.12.2017 um 21.05 Uhr

ARD: Montag, den 25.12.2017 um 10.05 Uh

MDR: Montag, den 25.12.2017 um 16.05 Uhr

hr: Montag, den 25.12.2017 um 21.45 Uhr

ONE: Dienstag, den 26.12.2017 um 7 Uhr

BR: Dienstag, den 26.12.2017 um 8.30 Uhr

rbb: Dienstag, den 26.12.2017 um 9 Uhr

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch auf Netflix

In Dauerschleife ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch auf den Streamingdiensten Netflix und Amazon zu sehen – wie weitere Märchenfilme.

Weiterlesen: Noch so ein Kultfilm: Wann läuft „Der kleine Lord“ im TV?