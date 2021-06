Bergen-Enkheim : Dorothee Elmiger wird neue Stadtschreiberin

Mit dem symbolischen Amt ist das Wohnrecht im Stadtschreiberhaus des Frankfurter Stadtteils verbunden. Die Auszeichnung wurde 1974 erstmals vergeben - Elmiger ist die 48. Stadtschreiberin.

Frankfurt am Main | Die Schriftstellerin Dorothee Elmiger („Aus der Zuckerfabrik“) wird neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie löst die Übersetzerin Anne Weber ab. Die Auszeichnung ist mit 20 000 Euro dotiert. Elmiger, die 1985 geboren wurde und in Zürich lebt, sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: „Es befinden sich unter den früheren Stadtschreiberin...

