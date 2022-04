ZDF-Special : „Der Alte“: Karfreitags-Sonderfolge von der Ostsee

Am Karfreitag schickt das ZDF in einer extralangen Episode „Der Alte – Tod am Kliff“ den Münchener Ermittler an die Ostsee nach Stralsund und Rügen.

Früher haben Umweltaktivisten gegen Atomkraft gekämpft. Heute stehen auch Windräder im Visier einiger Umweltritter. Jetzt liegt einer von ihnen tot am Fuße eines solchen Windrades. War es ein Unfall bei dem Versuch, ein Protestbanner anzubringen? Oder ein kaltschnäuziger Mord? Der Verstorbene hatte immerhin offen Zweifel an der Aufrichtigkeit der Motiv...

