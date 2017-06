Zusatzkonzerte : Depeche Mode drehen Extrarunde

vergrößern 1 von 1 Foto: Siggi Bucher 1 von 1

Die britische Popband Depeche Mode plant wegen der großen Nachfrage zusätzliche Konzerte in Deutschland. Wie der deutsche Veranstalter Live Nation am Dienstag in Frankfurt mitteilte, sind zwischen November und Januar 2018 acht weitere Auftritte bei der «Global Spirit Tour» vorgesehen.

Auftakt der Zusatzkonzerte ist in Frankfurt/Main am 24. November, der Abschluss ist ein Konzert am 21. Januar in Nürnberg. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (23.06./10.00).

Allein in Deutschland und der Schweiz hätten rund eine halbe Million Fans die Konzerte der aktuellen Tour verfolgt, berichtete Live Nation. Auftritte unter freiem Himmel sind in diesem Jahr noch am am 22. Juni in Berlin und am 4. Juli in Gelsenkirchen geplant.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 18:18 Uhr