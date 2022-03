Chorleiterin und Fotograf : Das sagen ukrainische und russische Künstler zur Kriegssituation

Die Kriegssituation in der Ukraine bewegt die ganze Welt. Wie blicken ukrainische und russische Künstler auf den Konflikt? Wir haben nachgefragt.

Iryna Slavina sitzt nachdenklich an ihrem Küchentisch, die Hände lose ineinander gefaltet. Im Hintergrund läuft leise der Fernseher, der aktuelle Bilder vom Krieg in der Ukraine zeigt. „Ich habe Mitleid mit den Menschen, die bereits gestorben sind. Was kann man sonst sagen in dieser Situation?“, fragt die Osnabrücker Chorleiterin bedauernd. Slavina ist...

