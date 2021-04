Roman : Das Problem des Ankommens in der Fremde

Ein Mann wird an einer Landstraße im ländlichen Kalifornien totgefahren. Als seine Tochter herauszufinden versucht, was passiert ist, entdeckt sie viele verstörende Details.

Berlin | Mit einem dramatischen Moment lässt Leila Lalami ihren Roman „Die Anderen“ beginnen. „Mein Vater wurde in einer Frühlingsnacht getötet, während ich in der Ecknische eines Bistros in Oakland saß“, erinnert sich die junge Nora. Gerade, als sie mit einer Freundin deren neues Stipendium feiert, ruft ihre Mutter an. Ihr Vater ist von einem Auto überfahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.