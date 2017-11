Start am 1. Dezember : „Dark“: So sehenswert ist die erste deutsche Neflix-Serie

vergrößern 1 von 1 Foto: Julia Terjung/Netflix/dpa 1 von 1

von Merle Dießelkämper

erstellt am 29.Nov.2017 | 19:04 Uhr

Serienjunkies aufgepasst: Netflix hat etwas Neues in der Produktionspipeline. Ab ersten Dezember kann die erste deutsche Produktion „Dark“ gestreamt werden. Doch ist die Serie überhaupt sehenswert oder ein netter Versuch an Erfolgsproduktionen wie „Stranger Strings“ oder „House of Cards“ anzuknüpfen? Wir haben uns die ersten beiden Folgen der neuen Serie angesehen.

„Dark“ heißt die Produktion und der Name ist Programm. Düstere blaustichige Bilder und eine Menge Regen erzeugen eine bedrückende Stimmung, und sorgen für einige Gänsehautmomente. Die Serie ist eine Mischung aus Drama, Fanstasy- und Krimi.

Doch worum geht's?

Um vier Familien, die in der typisch öden Kleinstadt Winden, in der es überproportional oft und stark zu regnen scheint, leben. Gleich zu Beginn verschwinden zwei Kinder auf mysteriöse Weise und die Idylle gerät ins Wanken.

Eine verzweifelte Suche nach den beiden Kindern beginnt. Doch im Verlauf der Ermittlungen ziehen dunkle Wolken über der Vorstadt auf und die Familiengeheimnisse treten zutage. Ein Ereignis aus dem Jahre 1986 rückt in den Blickpunkt des Interesses und es zeigt sich, dass die vier Familien auf tragische Weise in Raum und Zeit miteinander verbunden sind. „Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann“, so heißt es im Trailer.

Zwar dauert es recht lange, bis alle Figuren eingeführt werden, aber bereits in den ersten beiden Folgen wird das faszinierende Beziehungsgeflecht, das die Generationen durchzieht, deutlich.

Beeindruckende Kameraführung

Die Bilder und die Kameraführung sind sehr beeindruckend und erinnern mehr an einen Kinofilm als an eine Serie. Bereits nach den ersten Sequenzen wird man in den Bann gezogen, hat das Gefühl ein direkter Beobachter des Geschehens zu sein. Die Kamerafahrt auf die dunkle Windener Höhle, unterlegt mit dramatischer Musik, lässt es dem Zuschauer eiskalt den Rücken runterlaufen.

Dabei sind alle Szenen in trüben Tönen gehalten, die eine drückende Stimmung erzeugen sollen. Verstärkt wird dieses Gefühl durch die Bilder eines bedrohlich qualmenden Atomkraftwerks.

Abgedroschene Klischees

Dennoch bedient sich „Dark“ zahlreicher Klischees. Männer, die ihre Frauen betrügen, Eltern, die zum Runterkommen einen Joint rauchen, weil man das ja heute so macht. Die Stadtbewohner scheinen unzufrieden, festgefahren in ihren eigenen Leben, als hätten sie den Absprung verpasst. Die Eintönigkeit des Alltages in ihrem Dorf hat sie in gewisserweise taub werden lassen. Sie sehnen sich nach einem Leben in einer Großstadt.

Bilder und Gefühle, die so jeder Schwedenkrimi von ZDF und ARD erzeugt und die irgendwie nichts Neues bieten. Als Zuschauer hat man das Gefühl, das alles bereits zu kennen.

Des Weiteren bedient sich die Serie fast krampfhaft dem Retro-Trend. Zwar spielt die Serie im Jahr 2019, dennoch sehen die Einrichtungen aus, als stammen sie aus den 1980er Jahren. Holzvertäfelte Kinderzimmer, karierte Bettwäsche in gedeckten Tönen, bunt gemusterte Tapeten, gewagte Farbkombinationen von Couch und Kissen scheinen wieder „en vogue“ zu sein. Die trendige gelbe Regenjacke, die diesen Herbst ein absolutes Must-Have ist, darf bei aller Vintage-Liebe dann aber doch nicht fehlen. Das Ganze wirkt etwas aufgesetzt, unecht und einfach zu sehr gewollt.

Zwar ist es die erste deutsche Neftlix-Produktion, auf einen deutschen Titel verzichteten die Produzenten jedoch. Warum eigentlich? Deutsche Schauspieler, deutsche Sprache, aber dann doch nicht den Mut zu einem deutschen Titel? Weil es nicht cool genug klingt, weil Deutsch nicht die richtige Sprache ist, um einer Serie einen erfolgreich klingenden Namen zu geben? Schade eigentlich, zumal die einzelnen Folgen auch deutsche Überschriften haben.

Schauspieler

Das Drehbuch zu "Dark" stammt von Jantje Friese und Baran Bo Odar hat die Regie übernommen. Die Auswahl der Darsteller überzeugt hingegen. Auch wenn einem nicht alle Gesichter bekannt vorkommen. Louis Hoffmann als Jonas spielt seine Rolle mehr als überzeugend. Er schafft es, durch seine Mimik Zuschauern an seiner Gefühlswelt teilhaben zu lassen, ohne dass er sich vieler Worte bedient.

Hoffman stand bereits für „Alarm für Cobra 11“ vor der Kamera. Seinen Durchbruch feierte er mit als Tom Sawyer in der Jugendbuchverfilmung „Die Abenteuer des Huck Finn“.

Jördis Triebel spielt die Direktorin der Windener Schule und ist Mutter eines der verschwundenen Kinder. Sie spielte unter anderem im Film „Die Päpstin“ mit. Ansonsten ist sie regelmäßig auf den deutschen Theaterbühnen zu sehen.

Ebenfalls mit dabei sind unter anderem noch Maja Schöne, Sebastian Rudolph, Max Waschke, Karoline Eichhorn, Stephan Kampwirth, Anne Ratte-Polle, Andreas Pietschmann, Lisa Vicari, Angelas Winkler und Michael Mendl.

Erste Staffel

Die erste Staffel mit zehn Folgen, die jeweils rund eine Stunde lang sind, ist bereits fertig. Die Dreharbeiten begannen im Oktober 2016 im Großraum Berlin. Premiere feierte die Serie am 9. September im Rahmen des 42. Toronto International Film Festivals.

Ob es eine Fortsetzung geben wird, hat Neflix noch nicht bekannt geben. Das hängt wohl auch vom Erfolg der ersten Staffel ab. Doch wenn die Einschaltquoten stimmen, lässt es sich der Streamingdienst sicher nicht nehmen, eine Fortsetzung zu produzieren.

Es bleibt abzuwarten, ob „Dark“ es schafft, zwischen Realität und Fiktion eine spannende und fesselnde Geschichte zu erzählen.