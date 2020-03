Absagen : Coronavirus trifft Kulturbetrieb immer härter

Der Kulturbetrieb wird vom neuartigen Coronavirus schwer getroffen. Es hagelt Absagen.

Avatar_shz von dpa

10. März 2020, 15:26 Uhr

Der Kulturbetrieb wird von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus immer härter getroffen. Die Absagen häufen sich.

Am Dienstag wurde unmittelbar vor dem Start das Literaturfestival Lit.Cologne abgesagt. Dies geschehe auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), teilte die Lit.Cologne mit. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt.

«In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, die Infektionsketten zu durchbrechen», wurde Reker zitiert. Mit mehr als 200 Veranstaltungen und über 100.000 Besuchern an zwölf Tagen ist die Lit.Cologne nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas. Es sollte ursprünglich am Dienstagabend mit einer Gala zur Verleihung des Hörbuchpreises starten. Diese Auftaktveranstaltung war am Dienstagvormittag allerdings schon gestrichen worden.

«Die Absage der Lit.Cologne trifft uns unendlich schwer», bedauerte Geschäftsführer Rainer Osnowski. Man wolle aber alles tun, eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Die Lit.Cologne wird privatwirtschaftlich ohne öffentliche Subventionen organisiert.

Zuvor waren in den vergangenen Tagen schon die Leipziger Buchmesse sowie Buchmessen in Bologna, London und Paris abgesagt worden. Das Literaturfestival Eventi letterari Monte Verità in Schweizer Kanton Tessin wurde in den Herbst verschoben.

Auch Konzerte fallen dem Coronavirus zum Opfer. Der US-Sänger und Songwriter Richard Marx sagte seine Auftritte in Europa ab. Es bestehe die Gefahr, dass er wegen des Virus in einem Land feststecke und seine Tour deshalb nicht fortsetzen könne, sagte der 56-Jährige in einem Instagram-Post. Am Montag (16.3.) wollte Marx seine Deutschlandtour in Hamburg beginnen. Deutschlandweit sind sechs Konzerte betroffen - Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt und Leipzig.

Popstar Madonna sagte zwei Konzerte ihrer aktuellen «Madame X»-Tour am 10. und 11. März in Paris ab. Die US-Rockband Pearl Jam verschob den ersten Teil ihrer geplanten Nordamerika-Tournee auf unbestimmte Zeit. Die US-Sängerin Miley Cyrus (27) sagte wegen des weltweit grassierenden Coronavirus ein Buschfeuer-Benefizkonzert in Australien ab.

Die Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben auch das oberbayerische Oberammergau erreicht: Dort laufen die Vorbereitungen auf die am 16. Mai geplante Premiere der nur alle zehn Jahre aufgeführten Passionsspiele. «Stand heute gehen wir davon aus, dass die Premiere stattfinden kann», sagte Sprecher Frederik Mayet am Dienstag.

Mit der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, zunächst bis Karfreitag Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zu untersagen, gebe es allerdings eine neue Situation. «Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahme über den 10. April hinaus verlängert wird. Das würde dann langsam in den Zeitraum der Premiere fallen. Auf diese Situation müssen wir uns vorbereiten.»