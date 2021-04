Weltlachtag : Corona-Witze und Lachkurse: Humor als Stütze in der Krise

Humor ist, wenn man trotz Corona-Krise lacht - wem das nicht mehr gelingt, der kann auf ein großes Angebot an Online-Lachkursen zurückgreifen. Oder beim „Lachtelefon“ anrufen.

Hanau/Berlin | Tief einatmen und beim Ausatmen ein langsames „Ha, Ha, Ha“ versuchen - schon bei der ersten Übung am „Lachtelefon“ fällt es schwer, ein Kichern zu unterdrücken. Was auch am ansteckenden Lachen des Gegenübers liegt. Den Hörer abgenommen hat in dem Fall die Hanauer Therapeutin Sandra Mandl, die zum insgesamt 40-köpfigen Team gehört, das hinter dem vo...

