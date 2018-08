ABBA-Hits : Cher nennt ihr neues Album «Dancing Queen»

Als Schauspielerin war Cher im neuen «Mamma Mia»-Film dabei. Und legt bald ein ganzes Album mit ABBA-Songs vor.

von dpa

12. August 2018, 17:16 Uhr

Die amerikanische Sängerin Cher (72) hat nun Einzelheiten über ihre musikalische Hommage an die schwedische Band ABBA bekannt gegeben. Ihr bereits im Juli angekündigtes Cover-Album von ABBA-Hits wird «Dancing Queen» heißen.

Das Album soll am 28. September erscheinen, wie Cher auf ihrer Website mitteilte. Sie lieferte auch eine Video-Kostprobe zu dem Song «Gimme! Gimme! Gimme!».

Inspiriert wurde sie durch ihre Rolle als Ruby in dem Musicalfilm «Mamma Mia 2: Here We Go Again». Das Album enthält zehn Cover-Songs, darunter auch beliebte Titel wie «The Name Of The Game», «SOS», «Waterloo», «Fernando» und «The Winner Takes It All».

Pop-Diva Cher hatte in ihrer langen Karriere mit Titeln wie «Believe», «If I Could Turn Back Time», «Half Breed» und «I Got You Babe» großen Erfolg. Derzeit steht sie in einer eigenen Show in Las Vegas auf der Bühne. Im Dezember soll Cher zusammen mit anderen Künstlern die diesjährigen Auszeichnungen des renommierten Washingtoner Kennedy Center erhalten.