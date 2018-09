Eigentümerwechsel : Ch. Links Verlag wird an Aufbau verkauft

Der Verleger Chrisoph Links trennt sich zum Jahreswechsel von seinem Verlag, bleibt aber die kommenden zwei Jahre Geschäftsführer. Das sei ein wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung.

von dpa

25. September 2018, 15:56 Uhr

Der Berliner Ch. Links Verlag sieht in dem geplanten Verkauf an die Aufbau-Verlagsgruppe einen wichtigen Schritt zur Zukunftssicherung. Aufbau gehöre zu den wichtigen konzernunabhängigen Editionshäusern des Landes, schrieb der Verleger Christoph Links in einem Brief an seine Autoren.

«Wir werden unter dem dortigen Dach unsere bisherigen programmatischen Linien am bewährten Standort in der Berliner Kulturbrauerei eigenständig fortführen können, ich selbst bleibe in den nächsten zwei Jahren alleiniger Geschäftsführer.»

Links hatte am Montag die Autoren und die Öffentlichkeit über den zum Jahreswechsel geplanten Eigentümerwechsel informiert. Die Autoren hätten ausnahmslos positiv reagiert, sagte eine Verlagssprecherin am Dienstag auf Anfrage.

Der 64 Jahre alte Verleger kommt selbst aus dem Aufbau Verlag. 1989 hatte er sich mit einem eigenen Haus selbstständig gemacht und bringt inzwischen pro Jahr rund 50 neue Titel zu aktuell-politischen und historischen Themen heraus.

Der Aufbau Verlag war einst der wichtigste Verlag der DDR. Nach der Wiedervereinigung geriet er zunächst in Turbulenzen, hat unter den neuen Eigentümern Matthias und Ingrid Koch aber wieder viel Erfolg. Zur Verlagsgruppe gehören inzwischen mehrere Häuser - neben Aufbau etwa auch Blumenbar, Rütten & Loening und Die Andere Bibliothek.