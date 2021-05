Japanische Künstlerin : Bunte Punkte: Kusama-Schau in New York

Pflanzen und Kunst: Im Botanischen Garten in New York werden auch immer wieder Ausstellungen gezeigt. Nun sind dort Werke einer bekannten Künstlerin aus Japan zu sehen.

New York | Eingekleidete Bäume, tanzende Kürbisse und viele bunte Punkte: Werke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (92) sind seit kurzem im Botanischen Garten von New York zu sehen. Die eigentlich für 2020 geplante und wegen der Corona-Pandemie verschobene Schau in der Grünanlage in der Bronx zeigt - zwischen mehr als einer Million Pflanzen - zahlreiche ...

