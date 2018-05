Sachbeschädigung : Brandattacke auf Trierer Karl-Marx-Statue

Bronze brennt nicht, ein Banner schon. Die Feuerwehr löschte das angesteckte Spruchband, die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

10. Mai 2018, 13:11 Uhr

Auf die erst kürzlich in Trier errichtete Statue des Philosophen Karl Marx ist am frühen Donnerstagmorgen eine Brandattacke verübt worden. Ein an dem Bronze-Denkmal befestigtes Banner sei angezündet worden, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr habe das Spruchband gelöscht. Sachschaden sei nicht entstanden.

Die Polizei nahm Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Einem Sprecher zufolge wurde das Banner komplett zerstört, so dass auch keine Schrift zu erkennen gewesen ist. Am Denkmal selbst waren am Morgen noch kleinere Aschereste zu sehen. Es war erst am vergangenen Samstag zum 200. Geburtstag von Marx enthüllt worden.

Ein Sprecher der Stadt Trier bedauerte den Zwischenfall: «Bei der Enthüllung der Statue haben sich viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zur Marx-Statue friedlich und respektvoll damit auseinandergesetzt. Es ist schade, dass es nun zum Versuch einer Sachbeschädigung gekommen ist.» Er sagte weiter: «Wir hoffen, dass das nicht wieder vorkommt, sondern dass Meinungsunterschiede in Trier auf zivilisierte Art und Weise miteinander besprochen werden.»