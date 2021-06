Tiere : Bidens trauern um Schäferhund Champ

13 Jahre lang begleitete Champ die Familie des US-Präsidenten durch alle Lebenslagen. Nun ist der Deutsche Schäfhund von Joe Biden und Lady Jill verstorben. Die Familie trauert.

Washington | US-Präsident Joe Biden (78) und First Lady Jill Biden (70) trauern um einen ihrer beiden Hunde. „Mit schwerem Herzen teilen wir Ihnen heute mit, dass unser geliebter Deutscher Schäferhund Champ friedlich zu Hause verstorben ist“, hieß es in einer am Samstag vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung Bidens. „Er war in den letzten 13 Jahren unser ständ...

