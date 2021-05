Restitution : Benin-Bronzen: Deutschland setzt auf Dynamik bei Rückgaben

Seit Jahrzehnten drücken sich deutsche Museen und Verantwortliche vor umfassender Restitution von geraubten Benin-Bronzen. Ein Besuch in Nigeria soll Verständnis bringen - und Tempo.

Berlin | Bei den geplanten Rückgaben der als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen an Nigeria soll der Druck auf deutsche Museen und politisch Verantwortliche bleiben. „Uns ist es sehr ernst, wir wollen damit jetzt weiterkommen“, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, am Sonntag in Berlin. „Da ist jetzt schon eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.