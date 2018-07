Hymne italienischer Partisanen : «Bella Ciao»-Remix ist Sommerhit des Jahres

Deutschland im Jahr 2018: Mit «Bella Ciao» wird die Dance-Version eines linken Arbeitersongs und antifaschistischen Kampfliedes offiziell zum Sommerhit des Jahres gekürt.

von dpa

25. Juli 2018, 15:32 Uhr

Die Tanzversion eines italienischen Arbeiter- und Partisanenliedes, abgemischt von einem französischen DJ und populär geworden durch eine spanische Netflix-Serie: Das ist Deutschlands Sommerhit 2018. Der Song heißt «Bella Ciao» und kommt von El Profesor im Remix des französischen DJs Florent Hugel.

GfK Entertainment als Ermittler der «Offiziellen Deutschen Charts» im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie kürte den wummernden Ohrwurm am Mittwoch zum «offiziellen Sommerhit des Jahres».

Das Lied überzeuge die Musikfans landauf, landab. Der Song bringe alles mit, was einen waschechten Sommerhit auszeichne: Er habe eine eingängige Melodie, verbreite Urlaubsstimmung und werde in Clubs rauf und runter gespielt. Außerdem komme er von einem hierzulande noch relativ unbekannten Künstler.

«Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao .... » - das Lied entstand vor über 100 Jahren und entwickelte sich im Zweiten Weltkrieg zur Hymne der italienischen Partisanen gegen die Faschisten.

In jüngerer Zeit wurde der Song wieder bekannter, weil er in der spanischen Serie «Haus des Geldes» (La casa de papel), die auch bei Netflix läuft, vom Charakter El Profesor gesungen wird. In der Thriller-Serie von Álex Pina wird die Geschichte eines Überfalls und einer Geiselnahme auf Spaniens Banknotendruckerei erzählt.

Nach der Verwendung in der Netflix-Serie «Haus des Geldes» wurde das Lied in den vergangenen Monaten populär, vor allem im Hugel-Remix.

«Es folgten europaweite Einsätze bei Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus - und viele weitere Cover, unter anderem von Popmusiker Mike Singer, den Musketier-Rockern dArtagnan, Schlagersänger Ikke Hüftgold, den Rappern Juri, Sun Diego & Scenzah sowie Frankreichs Superstar Maître Gims», heißt es von GfK Entertainment.

Bei YouTube hat der bei Kontor Records erschienene Hugel-Remix zurzeit schon mehr als 22 Millionen Aufrufe. In den Offiziellen Deutschen Charts ist diese «Bella Ciao»-Version seit zehn Wochen platziert - aktuell an zweiter Stelle.

GfK-Entertainment-Geschäftsführer Mathias Giloth sagte laut Mitteilung: «Nach dem spanischsprachigen "Despacito" im vergangenen Jahr setzt sich nun ein italienischer Song durch. Der eigentlich ernste Text wird durch die Club-Sounds von Hugel aufgelockert und tanzbar gemacht. Auch dank der zahlreichen weiteren Coverversionen ist "Bella Ciao" ein Phänomen, an dem man nicht vorbeikommt.»

2017 war der Latinopop-Song «Despacito» des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) zum Sommerhit gekürt worden, 2016 der Dance-Song «Don't Be So Shy» der französischen Sängerin Imany und 2015 der Remix-Song «Ain't Nobody (Loves Me Better)» des deutschen DJs Felix Jaehn (feat. Jasmine Thompson).