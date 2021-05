Corona-Pandemie : Bayreuther Festspiele sollen im Juli stattfinden

Trotz Beschränkungen und Auflagen sollen die Bayreuther Festspiele im Juli stattfinden. Der Verwaltungsrat erklärt die umstrittene Entscheidung.

Bayreuth | Die Entscheidung für Bayreuther Festspiele 2021 ist nach Angaben des Verwaltungsratsvorsitzenden Georg Freiherr von Waldenfels nicht ganz unumstritten gewesen. „Das wurde schon unterschiedlich gesehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Das ist ja immer mal wieder hin und her gegangen.“ Am Freitag hat der Verwaltungsrat aber nun be...

