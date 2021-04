Trotz Pandemie : Baden im Blumenmeer - Bundesgartenschau eröffnet

Die Vorbereitungszeit war lang: Elf Jahre haben die Gärtner in Erfurt gearbeitet. Bis zuletzt wurde gebangt, ob die Schau überhaupt öffnen könne. Jetzt ist es soweit.

Erfurt | Als erste Bundesgartenschau während einer weltweiten Pandemie hat die große Blumenschau in Erfurt ihre Tore für Besucher geöffnet. Mit Tüten voller Pflanzen sind die ersten Gäste am Freitagmorgen auf dem Egapark in Empfang genommen worden. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) teilten Tüten voll m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.