Comeback : Backstreet Boys kündigen neue Single an

Die Backstreet Boys sind zurück. Nach einer mehrjährigen Pause gibt es jetzt einen neuen Song von der Boygroup.

von dpa

15. Mai 2018, 19:19 Uhr

Darauf haben die Fans der Backstreet Boys lange gewartet: Fünf Jahre nach ihrem letzten Album bringt die Gruppe eine neue Single heraus.

Den Titel «Don’t Go Breaking My Heart» gaben die fünf Musiker auf Twitter und Instagram bekannt. Der Song soll am Donnerstag veröffentlicht werden.

Die amerikanische Boygroup («As long as you love me», «Everybody - Backstreet's back») mit den Musikern Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell und A.J. McLean wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und hat sich seitdem nie aufgelöst. Ihr bislang letztes Album «In a world like this» wurde 2013 veröffentlicht. 2014 waren die Backstreet Boys zuletzt in Deutschland auf Tournee gegangen.