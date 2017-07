Neuer Intendant : Axel Preuß übernimmt Schauspielbühnen in Stuttgart

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

Axel Preuß, bislang Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wird neuer Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart. Die Findungskommission hatte seit April einen Nachfolger für Manfred Langer gesucht, der im Sommer 2018 als Intendant nach Trier wechselt.

Der 54-Jährige Preuß war in Baden-Württemberg auch schon in leitenden Funktionen am Landestheater Tübingen und beim Heidelberger Stückemarkt tätig, teilten die Bühnen mit. Bis 2016 war er Chefdramaturg und Stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig. Schauspieldirektor in Karlsruhe ist er seit einem Jahr.

Schauspielbühnen Stuttgart

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 13:08 Uhr