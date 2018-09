Lesungen in Kiel : Auf den Spuren des Vaters: Autor Ralf Rothmann zurück in Schleswig-Holstein

Der gebürtige Schleswiger Rothmann ist einer der besten deutschen Gegenwarts-Autoren – und kehrt oft nach SH zurück.

18. September 2018, 19:05 Uhr

Böklund, Kiel | In Kiel beginnt die Geschichte des neuen Romans, der Prolog gewissermaßen. Dort hatte der Schriftsteller Ralf Rothmann vor rund drei Jahren gelesen, als eine ältere Dame auf ihn zukam und sagte: „Ich kannte Ihren Vater.“

Das war am Ende des Zweiten Weltkrieges, die ältere Dame war damals ein zwölfjähriges Mädchen und Rothmanns Vater, in den sie sich wohl ein bisschen verliebt hatte, ein junger Melker, der in den letzten Kriegsmonaten noch zwangsrekrutiert worden war. Nach diesem Abend wusste der Sohn und Schriftsteller, dass er noch einmal in die Nazi-Zeit zurück muss, um eine Geschichte über die beiden zu erzählen.

Fünf Jahre im Norden

Sie ist in diesem Jahr erschienen und „Der Gott jenes Sommers“ ist tatsächlich ein Parallel-Roman zu seinem Vorgänger „Im Frühling sterben“ (beide Suhrkamp Verlag) geworden – jenem Buch also, aus dem Rothmann damals in Kiel gelesen hatte. Beide spielen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, ihr Handlungsort ist ein Gutshof im Norden Schleswig-Holsteins und in beiden tritt Walter auf, der Rothmanns Vater nachempfunden ist. Der hatte als Melker auf Gut Fahrenstedt bei Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) gearbeitet; Ralf Rothmann, geboren 1953 in Schleswig, hat dort die ersten fünf Jahre seines Lebens verbracht.

Wann immer der Autor über seinen Vater spricht, klingen Respekt und Empathie mit, denn dieser war im Zweiten Weltkrieg mit 18 Jahren an die Front geschickt worden – und hat nie über seine schrecklichen Erlebnisse in dieser Zeit gesprochen. Also beschloss Rothmann, den Spuren des Vaters zu folgen. Literarisch, in das Jahr 1945, nach Schleswig-Holstein. Dorthin also, wo auch sein eigenes Leben begann.

Rothmann lebt mittlerweile in Berlin, er ist ein gefeierter und vielfach ausgezeichneter Autor, der in den kommenden Tagen auch den mit 20 000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Preis erhalten wird. Vor allem aber ist er ein Autor, der obwohl er früh mit der Familie ins Ruhrgebiet zog, immer noch eine enge Verbindung mit dem Norden hat: „Wann immer ich nach Schleswig-Holstein fahre, hebt sich mir das Herz“, hat Rothmann mal im Interview mit unserer Zeitung gesagt.

Er kommt oft zum Arbeiten an die Grenze nach Dänemark, denn Freunde von ihm haben ein kleines Haus in der Nähe von Glücksburg. „Die Stille dort oben hat etwas Reinigendes und schafft so die Vorraussetzungen für meine Arbeit“, sagt Rothmann. Und so ist Schleswig-Holstein auch immer wieder Handlungsort für seine Geschichten, wie etwa in dem Erzählband „Rehe am Meer“ oder in seinen beiden aktuellen Romanen.

Während die Landschaft in seinen Kurzgeschichten oft eine signifikante Funktion hat, der nüchterne Naturalismus Handlung und Stimmung mitträgt, ist sie in seinen beiden Weltkriegsromanen nicht ganz so präsent. Hier geht es um die Perversion des Krieges und die Folgen, die dieser jahrelange zivilisatorische Ausnahmezustand für die Menschen hat. „

Im Frühling sterben“ ist dabei der eindringlichere und stärkere Roman, weil er seine Protagonisten Walter und Fiete direkt in das zynische und sadistische Mördersystem des sogenannten „Dritten Reiches“ führt. Rothmann beschreibt die Erlebnisse des Mannes, der seinem Vater nachempfunden ist, mit viel Empathie und mit der Wortmächtigkeit, die diesen Autor schon immer ausgezeichnet hat. Kaum jemand schildert die Handlungsplätze seiner Fantasie so detailliert und ja, auch idyllisch, wie Rothmann.

Trümmer-Menschen

Das wird im Folgeroman „Der Gott jenes Sommers“ noch deutlicher. Darin wird der Gegensatz zwischen dem zerbombten Kiel und dem vergleichsweise sicheren Gut auf dem Land immer wieder thematisiert, aber die Trümmer in den Menschen sind überall die gleichen. Rothmann erzählt die Geschichte aus der Perspektive der zwölfjährigen Luisa, die mit kindlicher Unschuld das Gute im Menschen beschwört – und auf grausame Weise missbraucht wird.

Der Krieg hinterlässt nur Opfer, das ist die eine Botschaft, die Rothmanns Romane erzählen. Die andere ist: Die Liebe überdauert auch die schlimmsten Zeiten seelischer Verkrüppelung. Das hat Ralf Rothmann an diesem Tag in Kiel erfahren, als die ältere Dame ihn auf seinen Vater ansprach.

Am Mittwochabend liest Rothmann wieder in Kiel – vielleicht ist das der Anfang einer anderen Geschichte. Lesungen: Dienstag, 20 Uhr, Buchhandlung Buchstabe, Neustadt. Mittwoch, 19 Uhr, Literaturhaus S-H, Kiel. Donnerstag, 20 Uhr, Scheller Boyens Buchhandlungen, Heide. 1.Oktober, 19.30 Uhr, Günter-Grass-Haus, Lübeck.