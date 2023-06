Endlich Urlaub! Was bedeutet das Wort genau? Foto: IMAGO/Christian Ohde up-down up-down Sprachkolumne „Der Wortklauber“ Urlaub oder Ferien? Warum diese Wörter nicht dasselbe meinen Eine Kolumne von Dr. Stefan Lüddemann | 30.06.2023, 06:00 Uhr

Es ist Ferienzeit. Ab in den Urlaub! Heute meinen wir dasselbe, wenn wir das sagen. Aber so ganz stimmt das nicht. Was unterscheidet den Urlaub von den Ferien?