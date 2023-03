Das derzeit meistgestreamte Lied auf Spotify ist „Blinding Lights“ von Sänger The Weeknd. Archivfoto: Ashley Landis/dpa up-down up-down Spotify, Deezer und Co. Wer bekommt das Geld? So funktionieren Musikstreaming-Plattformen Von Denise Frommeyer | 20.03.2023, 08:13 Uhr

Wer heutzutage Musik hören will, muss nicht mehr nur auf CD oder Vinyl zurückgreifen. Durch Streamingdienste wie Spotify oder Amazon Music sind Songs überall verfügbar. Doch was verdienen Künstler und Bands am Ende daran?