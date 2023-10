In der Bestseller-Liste des Kritikers Denis Scheck sind die Kluftinger-Fälle zuletzt, wenn ich das mal so schonungslos zitieren darf, vom Prädikat „sehr vergnüglich“ (Band 10) auf das Verdikt „fade Serienkost“ (Band 11) abgestürzt. Ist der Neuanfang auf Bornholm ein Versuch, den Kritiker aus seiner Langeweile zu reißen?

Um Himmels willen, nein. Ich schreibe wirklich in allererster Linie für die Leserinnen und Leser. Ihnen muss es gefallen, ihnen soll es schöne Stunden und gute Unterhaltung bringen, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Hört sich kitschig an, ist aber so. Und die Leute scheinen Ipsen durchaus zu mögen. Die Kritik interessiert sich normalerweise auch nicht allzu sehr für das, was aus meiner Feder fließt. Denis Scheck musste unsere Bücher eben oft besprechen, weil sie in den Top 10 der Liste waren, die er in seiner ARD-Sendung „Druckfrisch“ immer bespricht. Da war er uns eine Weile recht gewogen, dann auf einmal nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Eine Einladung zu einem Interview in die Sendung oder einen Beitrag über uns gab es nie.