Seit 2016 ist das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau im Besitz des österreichischen Staats, doch noch immer herrscht Unklarheit, was mit dem Gebäude passieren soll. Zwar hat ein Umbau des Hauses nun begonnen, doch viele Bewohner Braunaus und andere Vereine sind mit den Plänen der Regierung nicht einverstanden.

Damit die neonazistische Pilgerstätte nicht mehr als solche begriffen wird, plant die Regierung den Umbau zu einer Polizeischule. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, wurden am Montag zuerst Sicherungsarbeiten vorgenommen, bevor die eigentliche Umgestaltung des Gebäudes beginnt.

Kommission sollte Klarheit bringen

Das Haus, in dem der spätere NS-Diktator 1889 auf die Welt kam, soll bis 2025 mit zwei neuen Giebeln äußerlich verändert werden und dann ab 2026 als Polizeistation und für Menschenrechts-Schulungen für Polizisten genutzt werden.

Dafür wurde eigens die „Kommission zum historisch korrekten Umgang mit dem Geburtshaus Adolf Hitlers“ geschaffen, die vorschlug, die Polizei in dem Haus in Braunau am Inn, in der Nähe der bayrischen Grenze unterzubringen. Ziel müsse es sein, die Symbolik des Ortes zu durchbrechen, erklärte die Kommission, der auch Historiker angehören.

Zu empfehlen sei eine „sozial-karitative oder eine behördlich-administrative Nutzung“. Eine kritische Ausstellung oder Bildungsprojekte seien nicht geeignet. Das stößt jedoch auf Widerstand

Undatiertes Foto von einer Pferdekutsche vor Hitlers Geburtshaus.

Verschiedene Vorschläge zur Nutzung

So gibt es viele Konzepte von Gruppen, die die Unterbringung der Polizei in dem Geburtshaus Hitlers klar ablehnen. Zuletzt hatte der Holocaust-Gedenkverein Freunde von Yad Vashem angeregt, im Hitler-Haus eine Dauerausstellung über Menschen zu installieren, die Juden vor der NS-Verfolgung gerettet haben.

Auch die „Bürgerinitiative Diskurs Hitlerhaus“ kritisiert den Plan, die Polizei in dem Haus unterzubringen. Der „Deutschen Welle“ (DW) sagte die Sprecherin Eveline Doll: „Die Symbolwirkung wäre katastrophal“. Auch die Polizei habe in der Nazizeit eine umstrittene Rolle gespielt und eine Unterbringung sei ein falsches Signal.

Das Innenministerium hat all dies abgelehnt und stattdessen vorgeschlagen, die Schau in verschiedenen Polizeidienststellen zu zeigen. Grund für die Ablehnung waren unter anderem Sicherheitsbedenken. Somit soll der 20 Millionen Euro teure Umbau bereits Anfang Oktober beginnen.