Diktator mit Hecht: Wladimir Putin 2017 auf einem Angelausflug. Autor Andreas Möller hat ein Buch über den Raubfisch geschrieben. In einer Nebenrolle: der russische Präsident. FOTO: POOL SPUTNIK KREMLIN/AP Gespräch mit Autor Andreas Möller Putin und sein Hecht - ein Symbol für toxische Männlichkeit? Von Dirk Fisser | 15.06.2022, 10:10 Uhr

Der Hecht ist der mächtigste Raubfisch in deutschen Seen und Flüssen. Jetzt ist ein Portrait in Buchform über das Tier erschienen. In dem kommt auch Russlands Diktator Wladimir Putin vor. Was dessen Angel-Verhalten über sein Weltbild und unser Naturverständnis sagt.