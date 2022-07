Weniger Probleme sieht Thanscheidt hingegen beim Verhalten des Publikums. Nach einer Phase der Unsicherheit, ausgelöst durch die Omikronwelle, sei das Kaufverhalten mittlerweile so wie immer, “nur dass sich die Nachfrage auf mehr Veranstaltungen verteilt, da ja viele Events erst mal nachgeholt werden müssen während neue Formate auf den Markt drängen.” Doch werde dieser Rückstau “von entsprechend begrenzter Dauer sein”, so Thanscheidt.

Ohnehin leidet die Veranstaltungsbranche unter höheren Kosten, die als Spätfolge der Lockdowns entstanden sind. “Technik, Security, Catering und vieles mehr: Personal ist in allen Bereichen der Wertschöpfungskette knapper geworden. Viele Menschen, insbesondere aus kleineren Betrieben oder Solo-Selbstständige, waren in der Pandemie gezwungen, sich ein neues Auskommen zu suchen. Diese Fachkräfte fehlen jetzt, was auch wir zu spüren bekommen.”

Auch die Gefahr eines “Artensterbens in der Kultur”, vor dem der Musiker und Autor Rocko Schamoni unlängst im Musikmagazin “Rolling Stone” gewarnt hatte, sieht Thanscheidt nicht. Während Schamoni befürchtet, Veranstalter könnten künftig das Risiko scheuen, unbekannte Künstler zu engagieren, sagt Thanscheidt hingegen, “wir sehen keinen Grund, warum wir auf Nummer Sicher gehen sollten”. Nachwuchsförderung sei “fest in der DNA unseres Unternehmens verankert, dementsprechend bieten wir Nachwuchstalenten genauso wie großen Namen eine Bühne”.

FKP Scorpio zählt zu den größten Konzertveranstaltungen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg führt unter anderem die Festivals Hurricane, Tempelhof Sound und M’era Luna durch und veranstaltet in diesem Sommer die Konzerte der Rolling Stones in Deutschland.