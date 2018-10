Tod mit 91 Jahren : Architektur-Fotografin Sigrid Neubert gestorben

Sie hatte Erfolg in einer Männerdomäne: Seit den 50er Jahren dokumentierte die Fotografin Sigrid Neubert die deutsche Nachkriegsarchitektur. Jetzt ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

von dpa

16. Oktober 2018, 14:49 Uhr

Sie galt als Chronistin der deutschen Nachkriegsarchitektur: Die Fotografin Sigrid Neubert ist am 13. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben, wie die Agentur Goldmann Public Relations unter Berufung auf ihre Familie mitteilte.

Die gebürtige Tübingerin war zunächst Werbefotografin, bevor sie sich in den 50er Jahren auf Architektur-Fotografie spezialisierte, damals eine Männerdomäne. Sie fotografierte etwa das BMW-Hochhaus und die Olympia-Bauten in München, wo sie fünf Jahrzehnte arbeitete. Zuletzt lebte sie in der Nähe von Berlin.

Aktuell zeigt das Lechner Museum Ingolstadt die große Retrospektive «Architektur und Natur». Zuvor war diese Ausstellung im Museum für Fotografie der Staatlichen Museen in Berlin zu sehen.