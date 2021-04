Goldjunge : Anthony Hopkins bedankt sich für Überraschungs-Oscar

Das konnte man so nicht erwarten: Anthony Hopkins hat fast 30 Jahre nach „Das Schweigen der Lämmer“ seinen zweiten Oscar als Bester Hausptdarsteller gewonnen.

Los Angeles | Anthony Hopkins fehlte bei der Oscar-Gala, als der britische Star am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles zum besten Hauptdarsteller in dem Drama „The Father“ gekürt wurde. Doch am Montag bedankte sich der 83-Jährige mit einer Grußbotschaft auf Instagram: „Guten Morgen. Ich bin hier, in meiner Heimat Wales. Mit 83 Jahren habe ich diesen Preis nic...

