«Von Hopper bis Rothko» : Ansturm auf Barberini-Ausstellung erwartet

Mit einer Schau zur nordamerikanischen Moderne will das Potsdamer Museum Barberini an den Erfolg der Eröffnungsausstellung mit französischen Impressionisten anknüpfen. Nack kurzer Umbauzeit ist das Museum am Wochenende wieder geöffnet.