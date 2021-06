Geschichte : Als Rindviecher die Nostalgie auslösten

Kaum etwas klingt altbackener als ein „Früher war alles besser“. Ewig gestrig, diese Nostalgie. Oder doch nicht? Anfangs machte der Begriff auf eine Krankheit aufmerksam - angeregt durch Kühe auf der Weide.

Berlin | In einer Epoche, in der Veränderungen an der Tagesordnung stehen, suchen einige Halt im Vergangenen. Nostalgie kann man als Revolte gegen Globalisierung und Moderne ansehen. Oder als ein Festhalten an Erfahrungen aus einer Zeit, in der etwa das Coronavirus noch nicht den Großteil des Lebens bestimmte. Nostalgie ist sowohl ein Gefühl von Verlust als...

