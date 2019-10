Kult-Album : «Abbey Road» setzt sich erneut an Charts-Platz eins

Nach 50 Jahren ist das Beatles-Album «Abbey Road» wieder auf Platz eins der britischen Charts - als Neuausgabe mit aufgefrischten Titeln. Das freute auch Ex-Beatle Paul McCartney.

05. Oktober 2019, 14:40 Uhr

50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ist das Beatles-Album «Abbey Road» nicht nur Kult, sondern schon wieder spitze: Die Neuausgabe mit frisch bearbeiteten Titeln und bislang ungehörtem Material ist direkt auf Platz eins der britischen Charts geklettert.

In den deutschen Charts schoss das Beatles-Werk auf Platz zwei. In der UK-Hitliste stellte das Werk noch einen Rekord auf: jenen des Albums mit dem längsten Zeitraum zwischen den Spitzenplatzierungen, teilte die britische Charts-Organisation am Freitag mit. Bei «Abbey Road» betrug die Zeit 49 Jahre und 252 Tage - 127 Tage länger als der bisherige Rekordhalter, das «Sgt. Pepper»-Album der Beatles. Das achte Studioalbum war zu seinem 50. Geburtstag 2017 neu aufgelegt worden und ebenfalls auf Platz eins gelandet.

Der neuerliche Erfolg des aufgefrischten elften Studioalbums freute auch Ex-Beatle Paul McCartney. «Es ist schwer zu glauben, dass sich Abbey Road nach all diesen Jahren immer noch behaupten kann. Aber wiederum ist es einfach ein verdammt cooles Album», twitterte er.