Abba und die Avatare - Kontra! : Abba hält uns in einem Albtraum gefangen

Für Fans kommt die Abba-Voyage-Show einer Auferstehung gleich. Weniger gläubige Menschen mutet es seltsam an, dass die Abba-Avatare auf der Bühne in London die vier Schweden in ewiger Jugend konservieren. Für Skeptiker markiert die Show einen Epochenbruch - mindestens.

Forever young? Jugend, die nur sich selbst will, das Leben im Augenblick – das war das Versprechen der Rockmusik. Der Gewinn der Flüchtigkeit lag in einer Intensität des Lebens, der nichts anhaben konnte, nicht die lähmenden Kompromisse der Welt der Erwachsenen, nicht Gewöhnung und Routine, nicht einmal der Tod. Aber all das war gestern. Der Titel des ...

