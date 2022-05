Abba und die Avatare - pro : Abba führt zusammen, was die Beatles getrennt haben

Für Fans kommt die Abba-Voyage-Show einer Auferstehung gleich. Weniger gläubige Menschen mutet es seltsam an, dass die Abba-Avatare auf der Bühne in London die vier Schweden in ewiger Jugend konservieren. Dabei führt die Show nur neu zusammen, was die Beatles einst getrennt hatten.

Als die Beatles ihr „Sgt. Pepper“-Album aufnahmen, war klar: Sie würden diese Musik niemals auf einer Bühne spielen. Die Songs waren nur noch das Ausgangsmaterial, das im Tonstudio, am Mischpult und am Schneidetisch in aller Perfektion geformt wurde. Die Beatles haben die Musik von der Performance getrennt. Abba führt beide Elemente jetzt wieder zusamm...

