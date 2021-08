Zum Tod des Drummers : Charlie Watts – der Gentleman der Rolling Stones

Charlie Watts war der ruhige Pool der Rolling Stones. Seit 1963 hat er in der Band das Schlagzeug gespielt –jetzt ist er wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag gestorben.

Osnabrück | Charlie Watts war in gewisser Weise immer der ruhige Pol der Rolling Stones. Party, Sex and Drugs and Rock ’n‘ Roll: Das überließ der Drummer lieber den anderen, allen voran den beiden Frontmännern Keith Richards und Mick Jagger. Vielleicht liegt die ruhigere Gangart an seiner musikalischen Herkunft: Watts begeisterte sich in seiner Jugend für Jazz; M...

