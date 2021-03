Podcast zu Ostern : Woher kommt menschliches Leid? – Folge 2 des Podcast der Landesbischöfin

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, begleitet auch dieses Jahr durch das zweite Corona-Osterfest.

29. März 2021, 06:00 Uhr

Hamburg | Woher kommt menschliches Leid und – noch wichtiger – wie lässt sich damit umgehen? – Davon erzählt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in der zweiten Folge ihres Podcasts „Mein Weg durch die Karwoche“.

Jesus gefoltert und verspottet – das sei für Kühnbaum-Schmidt eine der bewegendsten Momente in der Passionsgeschichte. „Weil sie zeigt, wie wir Menschen auch tatsächlich sein können“, schildert sie. „Weil es die Erfahrungen von Menschen ja auch aufgreift. So ergeht es vielen Menschen in dieser Welt.“ Doch wie geht man mit diesem Leid und Schmerz um? Und woher nimmt man dennoch Kraft um weiterzumachen? Darum geht es in der heutigen Folge.

Mit fünf Podcast-Folgen durch die Karwoche

Trotz der Corona-Pandemie soll das Ostern, als ältestes und heiligstes Fest der Christen, auch in diesem Jahr – zumindest eingeschränkt – gefeiert werden. In Kooperation mit unserer Zeitung will das Oberhaupt der Nordkirche in fünf Podcast-Folgen erklären, was die Karwoche ist.

Bisher erschienen:

Folge 1: „Einsamkeit ist für jeden eine besondere Belastung“

Folge 2: Woher kommt das menschliche Leid?

In den kommenden Tagen beschäftigt sich die Landesbischöfin mit den folgenden Themen: Schuld (Folge 3), Gemeinschaft (Folge 4) und Trost (Folge 5).



Wer ist die Landesbischöfin?

Als Landesbischöfin der Nordkirche ist Kristina Kühnbaum-Schmidt zugleich Vorsitzende der Kirchenleitung. Ihre Predigtstätten sind der Dom zu Schwerin und der Dom zu Lübeck. Zu den zentralen Aufgaben der Landesbischöfin gehört der leitende geistliche Dienst in der Nordkirche. Sie vertritt die Landeskirche gegenüber den Bundesländern, ihren Parlamenten und Regierungen sowie im gesamten kirchlichen und öffentlichen Leben.