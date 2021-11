Graphic Novel : „Wie geht es Ihnen jetzt?“ - Psychotherapie als Comic

James hätte es nicht nötig, aber manchmal stiehlt er. Er will herausfinden, warum er das macht. Eine Therapeutin hilft ihm dabei.

Berlin | James, ein betuchter Anwalt, sitzt im Nadelstreifenanzug vor seiner Therapeutin und sagt, was sein Problem ist: „Ich bin ein Dieb“. Das letzte Mal, dass er etwas gestohlen hat, war es spanisches Olivenöl. Warum macht James so etwas? Und was steckt wirklich dahinter? Das findet James in Sitzungen über ein Jahr hinweg zusammen mit seiner Therapeutin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.