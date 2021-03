Für eine neue Kultur der Höflichkeit : Wer nur in Identitäten denkt, zerstört das Miteinander

Und wo bleibt das Gemeinsame? Wer Identitäten einfordert, setzt auf Konflikt und Spaltung. Wir brauchen eine neue Kultur der Anerkennung und Höflichkeit. Ein Essay.

Osnabrück | Wer darf das Gedicht einer schwarzen Autorin übersetzen? Wirklich nur Menschen, die schwarz und divers sind? Der absurde Streit um das Gedicht „The Hill We Climb“ der amerikanischen Poetin Amanda Gorman hat gerade demonstriert, wohin eine Politik der Identitäten führt – in eine Welt aggressiver Spaltung, in der Menschen nach Merkmalen sortiert werden....

