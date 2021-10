Stockholm : Wer bekommt den Literaturnobelpreis?

Das alljährliche Rätselraten um den Literaturnobelpreisträger hat begonnen. Die Wettbüros haben die üblichen Verdächtigen auf ihrem Zettel. Literaturkritiker Denis Scheck hat ebenfalls einen Favoriten.

Stockholm | In den Buchhandlungen von Stockholm werden Anfang Oktober gerne Werke von Haruki Murakami, Margaret Atwood und Anne Carson in die Auslagen und Schaufenster gestellt. Der Literaturnobelpreis steht an, und wie in jedem Jahr zählen der japanische Autor und die beiden kanadischen Schriftstellerinnen zu den heißesten Anwärterinnen und Anwärtern auf die ...

