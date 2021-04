Wie steht es um die Debattenkultur? : Was aus der Kontroverse um #allesdichtmachen zu lernen ist

Der Streit um die Videokampagne #allesdichtmachen tobt. Was sagt die Kontroverse über den Stand der Debattenkultur?

Flensburg | Gelungene Kritik an der Corona-Politik oder einfach nur zynische Kunstübung? Die Meinungen über die Aktion #allesdichtmachen gehen weit auseinander. Mitten im Meinungsstreit stellt sich die Frage nach dem Stand der Debattenkultur in Diskurs und Medien. Was ist aus der Kontroverse um #allesdichtmachen zu lernen? Unsere drei Kulturautoren machen Vorschl...

